Киевский режим днем нанес ракетный удар по Севастополю, в результате которого повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. Системы противовоздушной обороны РФ сбили пять ракет, сообщили в Минобороны РФ .

"Сегодня днем киевским режимом нанесен ракетный удар по городу Севастополю. В ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что один военнослужащий пропал без вести. Ранее там же сообщали, что при ударе по зданию штаба ЧФ военнослужащий погиб.