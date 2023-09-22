"Ланцет вообще удивительная штука, давно надо было создать дальнобойный. Он может летать и дальше, [чем на 70 км], вопрос в системе управления, ведь он наводится так: оператор видит цель и на нее наводит. Вопрос в том, насколько далеко система управления может работать", - сказал собеседник агентства.