Sky News: ВСУ ударили по штабу ЧФ ракетами Storm Shadow

Украинские военные использовали ракеты Storm Shadow при ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя Воздушных сил ВСУ.

«Ракеты Storm Shadow были использованы Украиной при атаке на штаб Черноморского флота», — говорится в заявлении.

Днём 22 сентября украинская армия нанесла ракетный удар по Севастополю. В Минобороны сообщили, что в ходе отражения атаки сбито пять ракет.