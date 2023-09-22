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Sky News: удар по штабу ЧФ в Севастополе нанесли ракетами Storm Shadow

Украинские военные использовали ракеты Storm Shadow при ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя Воздушных сил ВСУ.

Sky News: ВСУ ударили по штабу ЧФ ракетами Storm Shadow
© РИА Новости

«Ракеты Storm Shadow были использованы Украиной при атаке на штаб Черноморского флота», — говорится в заявлении.

Днём 22 сентября украинская армия нанесла ракетный удар по Севастополю. В Минобороны сообщили, что в ходе отражения атаки сбито пять ракет.

Позднее стало известно, что пожарные локализовали возгорание в здании штаба Черноморского флота в Севастополе.