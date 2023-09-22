Под Бахчисараем сбили ракету

Советник главы Крыма Олег Крючков назвал «вбросом и фейком» информацию о попаданиях ракет по инфраструктуре под Бахчисараем. В своем Telegram-канале он рассказал, что возле города была сбита ракета, от обломков которой загорелась трава.

Ранее в социальных сетях очевидцы заявили о дыме в районе поселка Почтовое в Бахчисарайском районе Крыма.

«В Бахчисарае все спокойно. За городом силами ПВО сбита ракета. От обломков загорелась трава. МЧС ликвидирует», — заявил Крючков.

Напомним, что ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о ракетном ударе, который был нанесен по штабу Черноморского флота. Он призвал жителей не выходить из зданий, поскольку возможна еще одна ракетная атака.