Под Бахчисараем сбили ракету

Советник главы Крыма опроверг информацию о ракетном ударе под Бахчисараем
Советник главы Крыма Олег Крючков назвал «вбросом и фейком» информацию о попаданиях ракет по инфраструктуре под Бахчисараем. В своем Telegram-канале он рассказал, что возле города была сбита ракета, от обломков которой загорелась трава.
Ранее в социальных сетях очевидцы заявили о дыме в районе поселка Почтовое в Бахчисарайском районе Крыма.
«В Бахчисарае все спокойно. За городом силами ПВО сбита ракета. От обломков загорелась трава. МЧС ликвидирует», — заявил Крючков.
Напомним, что ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о ракетном ударе, который был нанесен по штабу Черноморского флота. Он призвал жителей не выходить из зданий, поскольку возможна еще одна ракетная атака.
Также Развожаев сообщал, что возле театра Луначарского упал осколок. Губернатор попросил горожан при обнаружении подобных элементов «не подходить к ним и звонить в 112».