Развожаев заявил об отмене ракетной тревоги в Крыму
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале об отмене ракетной и авиационной опасности.
Однако, по его словам, жителям и гостям Севастополя не стоит выезжать в центр города.
Развожаев отметил, что оперативные службы проводят специальные мероприятия, в связи с чем дороги в городе перекрыты.
Ранее губернатор заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, пишет RT.
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