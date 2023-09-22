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Mash: при атаке по Севастополю над Черным морем находился самолет-разведчик США

Во время ракетной атаки по штабу Черноморского флота в Севастополе в небо над Черным морем поднялся разведывательный Boeing P-8A Poseidon Военно-морских сил (ВМС) США. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Во время атаки по Севастополю над Черным морем находился разведывательный борт ВМС США
© Газета.Ru

Предположительно, данный самолет координировал действия Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Telegram-канал отмечает, что всего по городу выпустили несколько крылатых ракет. Большая часть из них сбита ПВО, одна попала в штаб Черноморского флота. В Севастополе дали отбой ракетной и авиационной опасности.

До этого губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что ракетный удар был нанесен по штабу Черноморского флота в Севастополе. По его словам, осколок ракеты упал возле театра Луначарского. Развожаев призвал граждан при обнаружении подобных элементов не подходить к ним и звонить в службу «112», а также попросил сохранять спокойствие и не распространять фото и видео с обломками.

Ранее в Крыму призвали лишить Украину права на собственную армию.

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