Во время атаки по Севастополю над Черным морем находился разведывательный борт ВМС США

Во время ракетной атаки по штабу Черноморского флота в Севастополе в небо над Черным морем поднялся разведывательный Boeing P-8A Poseidon Военно-морских сил (ВМС) США . Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Telegram-канал отмечает, что всего по городу выпустили несколько крылатых ракет. Большая часть из них сбита ПВО, одна попала в штаб Черноморского флота. В Севастополе дали отбой ракетной и авиационной опасности.

До этого губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что ракетный удар был нанесен по штабу Черноморского флота в Севастополе. По его словам, осколок ракеты упал возле театра Луначарского. Развожаев призвал граждан при обнаружении подобных элементов не подходить к ним и звонить в службу «112», а также попросил сохранять спокойствие и не распространять фото и видео с обломками.