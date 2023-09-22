В Госдуме рассказали о правилах осеннего призыва в 2023 году

В этом году осенний призыв пройдет по прежним правилам, однако штраф за неявку в военкомат без уважительной причины с октября будет повышен до 30 тысяч рублей. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, в ходе осеннего призыва основным документом для явки в военкомат останется традиционная повестка.

«Электронные повестки до полноценного запуска реестра воинского учета могут приходить только в тестовом режиме и дублировать повестки в письменной форме», - пояснил Картаполов.

По словам парламентария, такое возможно в ряде регионов, где уже создана необходимая инфраструктура для запуска реестра воинского учета в тестовом режиме.

«Основным документом до полноценного запуска реестра остаются повестки в письменной форме», - еще раз отметил Андрей Картаполов.

Единственным отличием осеннего призыва этого года от предыдущих он назвал то, что штраф за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины будет повышен с трех до 30 тысяч рублей.

«Эти нормы вступают в силу с 1 октября 2023 года. Соответственно, такой штраф грозит тем, кто с этого момента получит повестки в письменной форме и не явится в военкомат без уважительной причины», - заявил глава комитета.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон, предусматривающий создание единого реестра воинского учета. Законом электронные повестки приравниваются к традиционным, а также вводится реестр призывников, куда будут внесены личные и паспортные данные, СНИЛС, сведения о гражданстве, образовании и мест работы.