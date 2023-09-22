В Госдуме рассказали о правилах осеннего призыва в 2023 году
В этом году осенний призыв пройдет по прежним правилам, однако штраф за неявку в военкомат без уважительной причины с октября будет повышен до 30 тысяч рублей. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, в ходе осеннего призыва основным документом для явки в военкомат останется традиционная повестка.
«Электронные повестки до полноценного запуска реестра воинского учета могут приходить только в тестовом режиме и дублировать повестки в письменной форме», - пояснил Картаполов.
По словам парламентария, такое возможно в ряде регионов, где уже создана необходимая инфраструктура для запуска реестра воинского учета в тестовом режиме.
«Основным документом до полноценного запуска реестра остаются повестки в письменной форме», - еще раз отметил Андрей Картаполов.
Единственным отличием осеннего призыва этого года от предыдущих он назвал то, что штраф за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины будет повышен с трех до 30 тысяч рублей.
«Эти нормы вступают в силу с 1 октября 2023 года. Соответственно, такой штраф грозит тем, кто с этого момента получит повестки в письменной форме и не явится в военкомат без уважительной причины», - заявил глава комитета.
Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон, предусматривающий создание единого реестра воинского учета. Законом электронные повестки приравниваются к традиционным, а также вводится реестр призывников, куда будут внесены личные и паспортные данные, СНИЛС, сведения о гражданстве, образовании и мест работы.
При этом в Минцифры России отметили, что полноценная работа единого реестра воинского учета будет возможна только с 2025 года, так как необходимо создать инфраструктуру, каналы связи и их защиты.