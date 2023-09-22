В Госдуме рассказали о правилах осеннего призыва в 2023 году

Осенний призыв в 2023 году пройдет по прежним правилам. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пишет ТАСС.

Основным документом для явки в военкомат осенью этого года будет повестка в традиционном — бумажном — виде, уточнил он.

Электронные повестки могут направляться призывникам в исключительно в тестовом режиме и будут дублировать бумажные, пояснил глава оборонного комитета Госдумы.