Стало известно о возвращении ЧВК «Вагнер» в зону СВО

Военкор Юрий Котенок со ссылкой на источники сообщил в Telegram, что ЧВК «Вагнер» вернулась в зону боевых действий на Украину. По его словам, бойцов ЧВК заметили в Херсонской области. Он отметил, что сейчас эта информация находится под грифом «Секретно». Минобороны России эту информацию не комментировало.

Ряд источников подтверждает, что группы ЧВК «Вагнер» в настоящий момент прибыли в зону боевых действий в Херсонской области. Штурмовые отряды легендарного соединения распределяются по секторам. Подробности пока неизвестны — информация под грифом «Секретно», — написал Котенок.

Военкор выразил мнение, что сейчас Россия нуждается в бойцах ЧВК «Вагнер», поскольку армия нуждается в «реальных победах и освобождении своих территорий».