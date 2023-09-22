Стало известно о возвращении ЧВК «Вагнер» в зону СВО
Военкор Юрий Котенок со ссылкой на источники сообщил в Telegram, что ЧВК «Вагнер» вернулась в зону боевых действий на Украину. По его словам, бойцов ЧВК заметили в Херсонской области. Он отметил, что сейчас эта информация находится под грифом «Секретно». Минобороны России эту информацию не комментировало.
Ряд источников подтверждает, что группы ЧВК «Вагнер» в настоящий момент прибыли в зону боевых действий в Херсонской области. Штурмовые отряды легендарного соединения распределяются по секторам. Подробности пока неизвестны — информация под грифом «Секретно», — написал Котенок.
Военкор выразил мнение, что сейчас Россия нуждается в бойцах ЧВК «Вагнер», поскольку армия нуждается в «реальных победах и освобождении своих территорий».
Ранее анонимные Telegram-каналы сообщали о том, что в Армению были перемещены три тысячи вагнеровцев, которые собираются организовать антиправительственные акции на территории республики. Как заявил премьер-министр Никол Пашинян, Совет национальной безопасности Армении проверит сообщения о присутствии в стране бойцов ЧВК «Вагнер».