Минобороны РФ сообщило о пресечении атаки украинского БПЛА

Минобороны РФ сообщило журналистам о пресечении атаки украинского БПЛА, передает ТАСС.

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Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью.

Ранее российские системы противовоздушной обороны сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Накануне Минобороны России сообщало, что Киев предпринял попытку атаковать объекты на территории Российской Федерации с использованием беспилотных летательных аппаратов. В результате операции противовоздушной защиты над акваторией Черного моря и территорией Крыма было уничтожено 19 украинских дронов. Также были сбиты по одному БПЛА в Курской, Белгородской и Орловской областях.