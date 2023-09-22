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Минобороны: пресечена попытка Украины совершить атаку на Белгородскую область

Минобороны РФ сообщило журналистам о пресечении атаки украинского БПЛА, передает ТАСС.

Минобороны РФ сообщило о пресечении атаки украинского БПЛА
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Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью.

Ранее российские системы противовоздушной обороны сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Накануне Минобороны России сообщало, что Киев предпринял попытку атаковать объекты на территории Российской Федерации с использованием беспилотных летательных аппаратов. В результате операции противовоздушной защиты над акваторией Черного моря и территорией Крыма было уничтожено 19 украинских дронов. Также были сбиты по одному БПЛА в Курской, Белгородской и Орловской областях.

До этого российское оборонное ведомство заявляло об уничтожении двух беспилотников ВСУ на территории России. В ведомстве обратили внимание, что дроны сбили в небе над двумя регионами.

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