Минобороны РФ сообщило о пресечении атаки украинского БПЛА

Минобороны РФ сообщило журналистам о пресечении атаки украинского БПЛА, передает ТАСС.
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью.
Ранее российские системы противовоздушной обороны сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
Накануне Минобороны России сообщало, что Киев предпринял попытку атаковать объекты на территории Российской Федерации с использованием беспилотных летательных аппаратов. В результате операции противовоздушной защиты над акваторией Черного моря и территорией Крыма было уничтожено 19 украинских дронов. Также были сбиты по одному БПЛА в Курской, Белгородской и Орловской областях.
До этого российское оборонное ведомство заявляло об уничтожении двух беспилотников ВСУ на территории России. В ведомстве обратили внимание, что дроны сбили в небе над двумя регионами.