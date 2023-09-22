В Турции рассказали, когда выведут войска из Сирии

«Нам не нужны ничьи земли, и мы их четко разделяем. Но сейчас, когда в нашей стране 4 миллиона сирийцев, а в Идлибе есть опасность того, что в любой момент находящиеся там 5 миллионов станут беженцами…, говорить о том, что «вы уйдете отсюда»... Как мы можем выйти оттуда [из Сирии] без создания безопасной обстановки?» — сказал он.