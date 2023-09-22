ВСУ обстреляли Краснояружский район Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Теребрено Краснояружского района. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Глава региона отметил, что последствий для людей в результате инцидента нет. При этом есть повреждения — выбиты окна в одном частном жилом доме, осколками снаряда посечено два автомобиля. Оперативные службы находятся на месте событий.

Днем 22 сентября Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что под обстрел ВСУ попал хутор Валковский Белгородского района. Последствий для людей в результате обстрела нет. Осколками снаряда были выбиты окна в одном частном домовладении, а также повреждена крыша сарая. На месте работали оперативные службы.