Средства ПВО сбили управляемую ракету у побережья Крыма

У берегов Крыма уничтожены украинская управляемая ракета и два беспилотника
Силы противовоздушной обороны сбили у западного побережья Крыма одну украинскую управляемую ракету и два беспилотника противника. Об этом сообщили в Минобороны России 22 сентября.
Как говорится в соцсетях военного ведомства, очередная попытка террористической атаки с украинской стороны по российским объектам была пресечена в 10:30 мск. Она была предпринята авиационными управляемыми ракетами и беспилотниками, точное число которых в министерстве не назвали.
Попытка атаки беспилотниками на российские регионы была предпринята с украинской стороны также этой ночью, однако ее вовремя пресекли. Силам ПВО удалось сбить два беспилотных аппарата самолетного типа, они были уничтожены над акваторией Черного моря возле юго-восточного побережья Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края.