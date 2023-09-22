Средства ПВО сбили управляемую ракету у побережья Крыма

Силы противовоздушной обороны сбили у западного побережья Крыма одну украинскую управляемую ракету и два беспилотника противника. Об этом сообщили в Минобороны России 22 сентября.

Как говорится в соцсетях военного ведомства, очередная попытка террористической атаки с украинской стороны по российским объектам была пресечена в 10:30 мск. Она была предпринята авиационными управляемыми ракетами и беспилотниками, точное число которых в министерстве не назвали.