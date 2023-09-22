ВКС России получили модернизированный «летающий радар»

ВКС России получили модернизированный самолет дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У. Об этом сообщает Ростех.

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«Самолет может обнаруживать новые типы летательных аппаратов, а также способен одновременно сопровождать большее количество целей и наводимых истребителей, чем предыдущая модификация», - говорится в сообщении.

В модифицированном самолете применена современная аппаратура - это позволило снизить вес и увеличить дальность полета и время нахождения в воздухе.