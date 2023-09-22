Швеция отказалась обучать украинских летчиков

Швеция не хочет обучать украинских военных пилотированию и обслуживанию истребителей JAS-39 Gripen - по крайней мере, на своей территории. И пытается переложить эту "почетную миссию" на Чехию.

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Стокгольм и Прага ведут активные переговоры по этому вопросу. В 2004 году чешские ВВС взяли в аренду 14 Gripen для замены снятых с вооружения советских МиГ-21 и активно используют их до сих пор - в том числе для патрулирования воздушного пространства соседней Словакии.

С большой вероятностью, Чехия примет предложение, выторговав компенсацию, пишет "Военное обозрение".