Швеция отказалась обучать украинских летчиков
Швеция не хочет обучать украинских военных пилотированию и обслуживанию истребителей JAS-39 Gripen - по крайней мере, на своей территории. И пытается переложить эту "почетную миссию" на Чехию.
Стокгольм и Прага ведут активные переговоры по этому вопросу. В 2004 году чешские ВВС взяли в аренду 14 Gripen для замены снятых с вооружения советских МиГ-21 и активно используют их до сих пор - в том числе для патрулирования воздушного пространства соседней Словакии.
С большой вероятностью, Чехия примет предложение, выторговав компенсацию, пишет "Военное обозрение".
Ранее спикер ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что ВСУ хотели бы получить Gripen в новейшей модификации, но в данный момент все силы брошены на ускорение передачи F-16. Также Киев попросил истребители F-35.