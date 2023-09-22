Российский траулер сопроводил стратегическую подлодку США

Стратегическая подлодка США не смогла уйти от российского траулера
Российский рыболовный траулер следовал за стратегическим подводным ракетоносцем ВМС США Florida при выходе его из норвежского порта Тромсе.
170-метровая атомная подлодка, вооруженная полутора сотнями крылатых ракет, покинула Норвегию 19 сентября. До выхода из Ульсфьорда "Флориду" сопровождали буксир и корабль береговой охраны. За ними, на дистанции четырех миль от подлодки, неотрывно следовал российский траулер.
"Мы не воспринимаем такое сопровождение как угрозу", - заявили телекомпании NRK в береговой охране. От американцев тоже жалоб не поступало.
В апреле российский траулер также сопровождал американскую подлодку. Как утверждали норвежцы, атомная субмарина не смогла оторваться от преследования даже в подводном положении, пишет MilitaryRussia. Канал в шутку пообещал заняться разделом, посвященным "противолодочному рыболовному флоту ВМФ России".
Норвежская телекомпания всерьез показала фильм "теневая война", где предположила, что Россия может использовать гражданские суда для слежки за военной деятельностью НАТО в северной Норвегии.