Российский траулер сопроводил стратегическую подлодку США

Российский рыболовный траулер следовал за стратегическим подводным ракетоносцем ВМС США Florida при выходе его из норвежского порта Тромсе.

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170-метровая атомная подлодка, вооруженная полутора сотнями крылатых ракет, покинула Норвегию 19 сентября. До выхода из Ульсфьорда "Флориду" сопровождали буксир и корабль береговой охраны. За ними, на дистанции четырех миль от подлодки, неотрывно следовал российский траулер.

"Мы не воспринимаем такое сопровождение как угрозу", - заявили телекомпании NRK в береговой охране. От американцев тоже жалоб не поступало.

В апреле российский траулер также сопровождал американскую подлодку. Как утверждали норвежцы, атомная субмарина не смогла оторваться от преследования даже в подводном положении, пишет MilitaryRussia. Канал в шутку пообещал заняться разделом, посвященным "противолодочному рыболовному флоту ВМФ России".