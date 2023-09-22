Спецслужбы Украины нашли новый способ вербовки российских офицеров

Украинские спецслужбы через мессенджеры пытаются вербовать российских офицеров, обещая вознаграждение за координаты военной техники и выясняя данные о личном составе. Об этом рассказал РИА Новости один из офицеров.

Он отметил, что его пытались завербовать через мессенджер WhatsApp. Но после того, как он понял, что его «хотят толкнуть в военное преступление», офицер доложил о происходящем вышестоящему командованию.

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«Далее вышестоящее командование доложило спецслужбам Российской Федерации о попытке установления контакта со мной граждан Украины», - рассказал военнослужащий, отметив, что никаких претензий от командиров или сотрудников спецслужб не было.

После чего диалог велся уже под контролем.

«За денежное вознаграждение предлагали мне предоставлять данные, координаты расположения войск, личного состава, командных, наблюдательных пунктов», -заявил офицер.

Российскому военнослужащему также предложили денежное вознаграждение за предоставление координат техники соседних подразделений, а при подтверждении уничтожения этой техники — дополнительную сумму. При этом контактное лицо обещало что то подразделение, в котором служит сам офицер, ударами затронуто не будет.

Также его собеседник, который представился «представителем ООН, занимающимся военнопленными, организовывая их переброску с территории Российской Федерации на территории иностранного государства», предложил россиянину вывезти в третьи страны «под защиту международных наблюдателей» его семью.

В итоге контакт с вербовщиками был прерван, но перед этим они перешли к угрозам. Офицер призвал российских военнослужащих быть бдительными и докладывать командованию о попытках вербовки.

Ранее в ЦРУ начали применять новый подход к работе по вербовке шпионов и сбору секретной информации об украинском кризисе. По данным The Washington Post, американская разведка опубликовала в соцсетях инструкции для россиян по передаче информации через зашифрованные каналы на сайт ЦРУ.