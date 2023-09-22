Администрация США готова поставлять на Украину самые опасные вооружения, чтобы «поддержать на плаву провалившееся контрнаступление». Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне, сообщение опубликовано в Telegram-канале.

В дипломатическом представительстве подчеркнули, что постоянная накачка Вашингтоном «клиентов» в Киеве оружием и деньгами давно никого не удивляет.

«Здесь готовы поставлять украинцам все что угодно, любую, самую опасную продукцию военного назначения. Лишь бы дать возможность хоть как-то поддержать на плаву провалившееся контрнаступление», — подчеркнули дипломаты.

В посольстве отметили, что у Вооруженных сил Украины не вышло добиться своих задач, понеся огромные потери. Это признают и большинство американских экспертов. Вашингтон призвали осознать бесперспективность поддержки Украины, подчеркнув, что его усилия не меняют ситуацию на земле, а лишь приводят к новым жертвам.