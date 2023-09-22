Мобилизация: последние новости на сегодня 22 сентября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 22 сентября 2023, в материале «Рамблера».

Кабмин России обсудит бюджетный пакет и поддержку участников СВО

Сегодня правительство РФ обсудит проект федерального бюджета на ближайшие три года и ряд соответствующих законопроектов. Об этом пишет ТАСС.

Проект бюджета ранее затрагивался на совещании у президента РФ Владимира Путина. Глава государства посчитал его в целом сбалансированным, однако велел оперативно доработать, чтобы «поставить точку» в по-прежнему спорных вопросах. Президент также обозначил ключевые приоритеты, которые необходимо учесть в главном финансовом документе РФ.

Путин подчеркнул, что бюджет необходимо рассчитать «исходя из общегосударственных приоритетов». Однако в первую очередь, указал он, нужно гарантировать исполнение всех социальных обязательств страны перед гражданами РФ.

Участие в СВО учтут как индивидуальное достижение при приеме в колледжи

Учитывать участие в специальной военной операции как индивидуальное достижение при приеме в колледжи предложило Министерство просвещения РФ. С проектом приказа можно ознакомиться на портале проектов нормативных правовых актов, передает ТАСС.

Предлагается расширить раздел об индивидуальных достижениях, в частности, дополнить его несколькими пунктами, включая участие в боях на Украине. Нововведение коснется и мобилизованных граждан, и контрактников, и добровольцев.

Путин назвал бойцов СВО героями

Президент России Владимир Путин заявил, что ветераны специальной военной операции — герои, которые должны быть востребованы в гражданской жизни. Об этом пишет ТАСС.

Он указал, что правительству необходимо сделать все возможное, чтобы эти люди в гражданской жизни чувствовали себя востребованными. Им нужно дать работу, возможность обеспечивать своих близких и создавать семьи — молодых людей в рядах военнослужащих очень много, подчеркнул Путин.