МО РФ сообщило об уничтожении БПЛА над Черным морем у Крыма и в Туапсинском районе Кубани

Украина предприняла попытки атаковать объекты на территории РФ беспилотными летательными аппаратами самолетного типа, средства противовоздушной обороны ликвидировали два дрона над Черным морем у юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию Министерства обороны РФ.