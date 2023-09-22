МО РФ сообщило об уничтожении БПЛА над Черным морем у Крыма и в Туапсинском районе Кубани
Украина предприняла попытки атаковать объекты на территории РФ беспилотными летательными аппаратами самолетного типа, средства противовоздушной обороны ликвидировали два дрона над Черным морем у юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию Министерства обороны РФ.
В сообщении уточняется, что оба аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО ВС РФ.
Агентство напоминает, что Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают приграничные территории РФ, устраивают диверсии и запускают беспилотные летательные аппараты с целью поразить объекты на чужой территории.
В Крыму сейчас действует желтый уровень террористической опасности.
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