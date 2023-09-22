Беспилотник сбит на подлете к Туапсе
На подлете к Туапсе в Краснодарском крае сбит беспилотный летательный аппарат, жертв и пострадавших нет, повреждений объектов инфраструктуры также не наблюдается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал администрации Туапсинского района.
В 04:30 и в 04:35 российская система противовоздушной обороны произвела два пуска в сторону моря. По предварительной информации, она поразила беспилотник.
«На берегу повреждений и нарушений объектов инфраструктуры, зданий и сооружений нет. Пострадавших нет. Жалоб от населения не поступало», — указано в сообщении.
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