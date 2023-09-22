Беспилотник сбит на подлете к Туапсе

На подлете к Туапсе в Краснодарском крае сбит беспилотный летательный аппарат, жертв и пострадавших нет, повреждений объектов инфраструктуры также не наблюдается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал администрации Туапсинского района.