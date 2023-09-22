Спецоперация на Украине 22 сентября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 22 сентября 2023 года.

Российские танкисты уничтожили командный пункт ВСУ

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Экипажи танков Т-80 группировки войск «Запад» ликвидировали командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны РФ.

Как говорится в сообщении, танкистам дали цель — уничтожить опорный и командный пункты противника.

«Экипажи боевых машин вели огонь с закрытых огневых позиций. Получив подтверждение об уничтожении противника, они скрылись за рельефом местности и убыли в район ожидания», — уточняется в сообщении.

В Запорожской области сообщили об отражении ракетного удара ВСУ по Токмаку

Вооруженные силы Украины попытались нанести ракетный удар по городу Токмак в Запорожской области, однако российская система противовоздушной обороны отразила эту атаку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

Уточняется, что попытка обстрела была зафиксирована в 18:50 мск — украинская сторона выпустила по городу Токмак две ракеты, которые система ПВО ВС РФ успешно сбила.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

В США заявили о несоразмерно больших потерях ВСУ у Работино

Вооруженные силы Украины в ходе продвижения в направлении Работино потеряли значительное количество людей и техники. Число потерь непропорционально отбитой у российских войск территории и будет только расти на фоне риска ослабевания поддержки Запада. Такое мнение выразила газета New York Times, передает «Газета.ру».

Журналисты изучили снимки с фронта и заявили, что, хотя точное количество погибших украинских солдат пока неизвестно, цена за продвижение войск Украины к населенному пункту обошлась слишком дорого, она попросту непропорциональна площади возвращенной территории.

В материале NYT указано, что валютой контрнаступления армии Украины стали боеприпасы, транспортные средства и человеческие жизни.