БМ-21 "Град" позволяют оперативно уничтожать скопления подразделений ВСУ, а также поддерживать наступление российских войск. Ранее в США заявили о предстоящих проблемах для Вооруженных сил Украины. В публикации также приводятся слова европейского эксперта Матье Булега, который заявил, что если Вооруженные силы Украины не добьются целей в ближайшие дни, то инициатива перейдет к российским войскам.