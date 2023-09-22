РИА Новости: "Грады" уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
"Грады" уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
"Военнослужащие артиллерийских расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21-1 "Град" горного мотострелкового соединения Центрального военного округа уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении специальной военной операции", - указано в сообщении.
БМ-21 "Град" позволяют оперативно уничтожать скопления подразделений ВСУ, а также поддерживать наступление российских войск. Ранее в США заявили о предстоящих проблемах для Вооруженных сил Украины. В публикации также приводятся слова европейского эксперта Матье Булега, который заявил, что если Вооруженные силы Украины не добьются целей в ближайшие дни, то инициатива перейдет к российским войскам.