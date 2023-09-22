Согласно данным издания The Drive, в ходе визита российской делегации в Иран представители военно-промышленного комплекса Исламской Республики продемонстрировал министру обороны России генералу Сергею Шойгу необычную ракету, известную в США под кодовым названием «358».

Это оружие представляет собой барражирующую ракету класса «земля-воздух». Суть использования заключается в том, что ракета запускается в воздух при помощи отдельного ускорителя, а затем барражирует, ожидая цель — затем происходит пуск двигателя и сближение.

«Концепция, лежащая в основе ракеты 358, очень интригует. Если оружие работает так, как описано, его можно будет запустить в прифронтовые районы, где ожидается прибытие дронов или вертолетов», — указано в тексте.

Известно, что США впервые узнали о данных ракетах, когда Иран поставил их своим союзникам в Йемене и в Ираке.

Ранее в Иране призвали США не удивляться радости от падения их гегемонии.