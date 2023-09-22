СМИ: Пентагон пообещал продолжать поддержку Украины

США будет поддерживать Украину даже в случае возможного «шатдауна» — приостановки работы федерального правительства из-за нехватки бюджетного финансирования. Об этом пишет издание Politico, передает РИА Новости.

Газета уточняет, что в США после 30 сентября возможно возникновение «шатдауна», Пентагон в таких случаях обычно прекращает свою деятельность за исключением операций, имеющих критическое значение для национальной безопасности.

Представитель Пентагона Крис Шервуд в беседе с Politico указал, что деятельность Пентагона в сторону Киева, в том числе обучение солдат Вооруженных сил Украины тактике США и обращению с техникой, а также поставки вооружений продолжится, даже если «шатдаун» все-таки наступит.

Газета уточняет, что «шатдаун» в стране может наступить из-за неспособности конгресса принять бюджет — полноценный или краткосрочный — к концу 2023 финансового года.