В США предложили оказать военную помощь Армении

Законопроект об оказании Армении помощи, включая военную, а также введении санкций против Азербайджана из-за объявления «антитеррористической операции» и обострения конфликта в Нагорном Карабахе предложила принять межпартийная группа сенаторов США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на их совместное заявление.

Документ подразумевает восстановление запрета на большую часть содействия США правительству Азербайджана, выделяет средства на военную помощь Армении и гуманитарную — на нужды армян в Нагорном Карабахе, предписывает разработать стратегию их защиты, а также вводит санкции против властей Азербайджана за их действия.

Автором инициативы выступил председатель комитета по иностранным делам верхней палаты конгресса Роберт Менендес. К нему присоединились четверо сенаторов из его партии и один республиканец.

Менендес заявил, что лидер Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно демонстрировал свою нетерпимость к армянам в Нагорном Карабахе и стремление искоренить их, поэтому предлагает немедленно принять меры.