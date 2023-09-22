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В США предложили оказать военную помощь Армении

Законопроект об оказании Армении помощи, включая военную, а также введении санкций против Азербайджана из-за объявления «антитеррористической операции» и обострения конфликта в Нагорном Карабахе предложила принять межпартийная группа сенаторов США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на их совместное заявление.

В США предложили оказать военную помощь Армении
© ТАСС

Документ подразумевает восстановление запрета на большую часть содействия США правительству Азербайджана, выделяет средства на военную помощь Армении и гуманитарную — на нужды армян в Нагорном Карабахе, предписывает разработать стратегию их защиты, а также вводит санкции против властей Азербайджана за их действия.

Автором инициативы выступил председатель комитета по иностранным делам верхней палаты конгресса Роберт Менендес. К нему присоединились четверо сенаторов из его партии и один республиканец.

Менендес заявил, что лидер Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно демонстрировал свою нетерпимость к армянам в Нагорном Карабахе и стремление искоренить их, поэтому предлагает немедленно принять меры.

«Этот экстренный двухпартийный законопроект консолидирует нашу коллективную поддержку армян и посылает ясный сигнал народу Нагорного Карабаха», — подчеркнул он. Менендес добавил, что Вашингтон не останется безучастным, пока президент Азербайджана «проводит свои жестокие кампании».

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