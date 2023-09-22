Азербайджан обвинил Армению в милитаризации Нагорного Карабаха

«Антитеррористические мероприятия продемонстрировали масштабы милитаризации Арменией вопреки взятым ею на основе трехстороннего Заявления обязательств о прекращении всей военной деятельности против Азербайджана и выводе сил с международно признанных территорий», — подчеркнул министр.

Байрамов заявил, что ни одно государство не потерпит на своей территории незаконного военного присутствия, поэтому Баку пришлось пойти на проведение антитеррористических мероприятий, что полностью соответствует международному праву и конституции страны.