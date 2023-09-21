Ракета ВС РФ поразила завод в Харькове, где производят танки для ВСУ

Российские военные поразили ракетным ударом завод имени Малышева в Харькове, где производятся танки и боевые машины пехоты (БМП) для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подпольщиков.

Как уточнил координатор пророссийского подполья Николаева Сергей Лебедев, Харьковский завод транспортного машиностроения (ХЗТМ), входящий в концерн «Укроборонпром», занимается ремонтом и выпуском танков и двигателей. Под удар также попал расположенный рядом завод металлических изделий имени Фрунзе.

Подпольщик отметил, что ракетный удар был нанесен около шести утра 21 сентября по Слободскому району Харькова. Подполье зафиксировало шесть взрывов, третий из них сопровождался пламенем, столбом дыма и искрами.

По словам Лебедева, харьковские подпольщики заранее передали информацию о доставке техники на склады заводов, после чего произошло точное попадание ракеты.