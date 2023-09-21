В Чехии рассказали о выгоде от передачи Украине своей военной техники

Министр обороны Чехии Яна Чернохова рассказала о выгоде, которую страна получает от передаче Украине своей военной техники. По ее словам, Прага отправляет Киеву старую военную технику, получая от западных государств компенсацию, которая превышает стоимость поставок, сообщает агентство ЧТК.

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«Наша техника (переданная Украине) не коснулась даже мобилизационных запасов. Это были те экземпляры, которые мы бы уже никогда не использовали», — заявила она.

Глава оборонного ведомства добавила, в Вооруженных силах Чехии нет достаточного числа специалистов, обученных управлять данной техникой, а также отсутствуют запасные части и снаряды. При этом Чернохова подчеркнула, что компенсации, которые Прага получила за поставки военной помощи Украине, превышают ее расходы на передачу техники.