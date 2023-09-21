В Британии оценили вероятность нового наступления ВСУ

«Зеленский вернется и обратится к своим генералам со словами: мы должны продолжить, (...) и мы прорвем российскую оборону. В этот момент, если он обернется назад, то увидит, что за ним никто не последует. (...) Его армия просто не пойдет в новое наступление», — отметил эксперт из Британии.