Власти Польши отказались передавать новое оружие Украине

Варшава не станет передавать Вооруженным силам Украины новое оружие, приобретенное для обороны собственной страны, об этом в интервью телеканалу TVN24 заявил президент Польши Анджей Дуда. При этом он добавил, что республика ранее подписала ряд контрактов с Украиной, в том числе на поставки гаубиц Кrab.

Мы не будем передавать наше новое оружие, которое мы сейчас покупаем для польской армии на миллиарды долларов в целях укрепления безопасности Польши, кому-то другому, кому угодно. <...> Я буду первым, кто будет выступать против передачи новых вооружений, которые мы сейчас получаем из Южной Кореи или США, таких как новые системы Abrams, Patriot или HIMARS, — сказал Дуда.

Одновременно с этим польский лидер подчеркнул, что Варшава должна выполнить ранее заключенные контрактные обязательства и сделает это. Он также рассказал. что у Польши есть целый ряд соглашений с Украиной, касающихся боеприпасов и средств разминирования. По словам Дуды, по мере получения нового вооружения из Южной Кореи и США с военных складов будет убираться находящееся там в настоящее время оружие. Он не исключил, что данная техника в результате будет переброшена на Украину.