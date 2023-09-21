В Пентагоне заявили о начале переобучения украинских пилотов на F-16 в Дании

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер рассказал, что украинские пилоты начали переобучение на американских истребителях F-16 в Дании. По его словам, в скором времени они смогут приступить к тренировкам в США, сообщает РИА Новости.

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«Насколько я знаю, тренировки в Дании уже начались», — заявил он.

Официальный представитель американской администрации подчеркнул, что в ближайшее время украинские летчики приедут в США и пройдут первичные курсы английского языка, после чего смогут приступить к летной подготовке.