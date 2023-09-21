В США приняли решение по поставкам Украине ракет ATACMS
Глава Соединенных Штатов Джо Байден не одобрил поставки Киеву тактических ракет ATACMS, рассказал на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом пишет ТАСС.
«Он [Байден] пришел к заключению о том, что не станет поставлять ATACMS [в настоящее время]», - отметил Салливан.
Помощник президента уточнил, что американский лидер вернется в дальнейшем к рассмотрению вопроса о поставках ракет.
Напомним, что США начали поставки военной помощи Украине в 2014 году. В первые пакеты вошли стрелковое оружие, снайперские комплексы, бронежилеты, тепловизоры.
В 2022 году Вашингтон активизировал поставки вооружений, расширил номенклатуру. В пакеты военной помощи вошли БТР, БМП, РСЗО, САУ, грузовики, ЗРК. Кроме того, Пентагон отправил на Украину снаряды различных калибров, ракеты, противотанковые устройства.
В настоящее время Белый дом рассматривает запросы Киева о поставках истребителей, бомбардировщиков, военных кораблей, дальнобойных ракет, современных танков.
По мнению экспертов, темпы военной помощи Украине постепенно сокращаются на фоне нарастания усталости на Западе и сокращения запасов на складах.