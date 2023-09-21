Названо число погибших в Карабахе российских миротворцев

Во время проведения Азербайджаном военной операции в Карабахе погибли шесть российских миротворцев. Такое число называет Генпрокуратура Азербайджана, передает РИА Новости.

Ранее стало известно о задержании первых подозреваемых в обстреле российских военных.

Также от выполнения обязанностей отстранили командира корпуса Вооруженных сил (ВС) Азербайджана, подчиненные которого подозреваются в убийстве миротворцев.