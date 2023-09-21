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Названо число погибших в Карабахе российских миротворцев

Во время проведения Азербайджаном военной операции в Карабахе погибли шесть российских миротворцев. Такое число называет Генпрокуратура Азербайджана, передает РИА Новости.

Названо число погибших в Карабахе российских миротворцев
© РИА Новости

Ранее стало известно о задержании первых подозреваемых в обстреле российских военных.

Песков сообщил о проведении следствия после гибели российских миротворцев в Карабахе

Также от выполнения обязанностей отстранили командира корпуса Вооруженных сил (ВС) Азербайджана, подчиненные которого подозреваются в убийстве миротворцев.

20 сентября стало известно о гибели российских миротворцев, попавших под обстрел при проведении Азербайджаном военной операции в Нагорном Карабахе. Сообщалось, что нападение на них произошло в районе населенного пункта Джанятаг.

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