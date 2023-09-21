Миссия НАТО проведет учения в Косово
Контингент НАТО в Косово (KFOR) c 21 сентября начнет учения на северо-востоке края. Об этом сообщает Tanjug.
По данным агентства, учения получили название Robust Ram. Их целью является проверка готовности миссии к операциям по обеспечению свободы передвижения местного населения.
«Учения являются частью более широкого спектра мероприятий, проводимых для поддержания оперативного потенциала ключевых тактических и вспомогательных подразделений, развернутых в рамках миссии KFOR», — говорится в тексте.
Отмечается, что учения продлятся до 27 сентября.
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