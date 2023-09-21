США не стали обещать Украине согласование нового пакета военной помощи
Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти не стал обещать Владимиру Зеленскому согласования нового пакета военной помощи Украине. Об этом сообщает Punchbowl.
По словам Маккарти, Белый дом запросил у конгресса страны новый пакет военной помощи Украине, объём которого составил 24 миллиарда долларов. Во время встречи Маккарти и Зеленского последний ответил на ряд вопросов об украинском конфликте, однако Маккарти не стал давать «никаких обязательств о пакете помощи, который запрашивает администрация».
Отметим, что Маккарти заранее предупреждал о том, что не будет давать никаких гарантий во время встречи с Зеленским. Кроме того, он также подчёркивал, что планирует потребовать от украинского лидера предоставить отчётность за уже полученную военную помощь.
«Я не собираюсь ничего обещать. У меня есть к нему вопросы – где отчетность за деньги, которые мы уже потратили, каков план достижения победы. Я думаю, это то, что американское общество хочет знать», – заявил он за несколько дней до переговоров с Зеленским.