В НАТО рассказали о планах по расширению альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что Североатлантический альянс останется региональным блоком. Он уточнил, что расширение за пределы европейского континента не стоит в планах организации, пишет ТАСС.

«НАТО останется региональным альянсом, только европейские страны могут присоединиться. НАТО не будет глобальным альянсом по применению статьи 5 Устава[принцип коллективной обороны]», - уточнил генсек.

Напомним, что Столтенберг неоднократно высказывался о политике альянса в области расширения.

Он отмечал, что возможность включения в блок новых членов прописана в соответствующих документах организации, наряду с другими пунктами.