В НАТО рассказали о планах по расширению альянса
Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что Североатлантический альянс останется региональным блоком. Он уточнил, что расширение за пределы европейского континента не стоит в планах организации, пишет ТАСС.
«НАТО останется региональным альянсом, только европейские страны могут присоединиться. НАТО не будет глобальным альянсом по применению статьи 5 Устава[принцип коллективной обороны]», - уточнил генсек.
Напомним, что Столтенберг неоднократно высказывался о политике альянса в области расширения.
Он отмечал, что возможность включения в блок новых членов прописана в соответствующих документах организации, наряду с другими пунктами.
Вместе с тем, глава альянса стабильно опровергает публикации в СМИ о том, что организация превратится в глобальную, примет ряд участников из Азии.