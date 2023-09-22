В Израиле представили танк с искусственным интеллектом

Израиль представил танк "Барак" ("Barak") как новейшее военное достижение на базе искусственного интеллекта (ИИ), обещающее "новую эру" боевых возможностей.

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"Танк Барак является очень инновационным - он выводит наши возможности маневрирования на новый уровень и является ярким выражением наших технологических возможностей", - сказал министр обороны Израиля (ЦАХАЛ) Йоав Галлант о танке, название которого переводится как "молния".

Боевая машина пятого поколения обладает возможностью обзора на 360 градусов, что дает полное видение поля боя. В видео, содержащем анимированные фрагменты, демонстрирующие потенциал танка, оператор ЦАХАЛа может идентифицировать цели как спереди, так и позади себя благодаря специально разработанному шлему, который помогает ему фильтровать данные о поле боя, сообщает Fox News.

"Барак" беспрепятственно передает информацию другому близлежащему танку, который может немедленно отреагировать на данные и идентифицировать цель. Экипажи танков будут иметь устройства с сенсорным экраном, которые помогут операторам использовать оригинальные приложения, в том числе, для ведения ночного боя.