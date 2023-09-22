В Израиле представили танк с искусственным интеллектом
Израиль представил танк "Барак" ("Barak") как новейшее военное достижение на базе искусственного интеллекта (ИИ), обещающее "новую эру" боевых возможностей.
"Танк Барак является очень инновационным - он выводит наши возможности маневрирования на новый уровень и является ярким выражением наших технологических возможностей", - сказал министр обороны Израиля (ЦАХАЛ) Йоав Галлант о танке, название которого переводится как "молния".
Боевая машина пятого поколения обладает возможностью обзора на 360 градусов, что дает полное видение поля боя. В видео, содержащем анимированные фрагменты, демонстрирующие потенциал танка, оператор ЦАХАЛа может идентифицировать цели как спереди, так и позади себя благодаря специально разработанному шлему, который помогает ему фильтровать данные о поле боя, сообщает Fox News.
"Барак" беспрепятственно передает информацию другому близлежащему танку, который может немедленно отреагировать на данные и идентифицировать цель. Экипажи танков будут иметь устройства с сенсорным экраном, которые помогут операторам использовать оригинальные приложения, в том числе, для ведения ночного боя.
Стоимость танка остается нераскрытой, но издание Defense News отметило, что официальные лица приравняли ее к танку "Меркава 4М", который оценивается примерно в 3,5 миллиона долларов. На разработку "Барака" ушло пять лет, а серийное производство началось в прошлом месяце. Презентация танка произошла примерно через два десятилетия после появления на вооружении "Меркавы", которую, по мнению чиновников, "Барак" заменит к концу 2025 года в 401-й бригаде ЦАХАЛа.