ВСУ получили 10 шведских танков Strv122

"Я считаю абсолютно правильным решением подарить эти танки [Украине]. Понятно, что это сказывается на возможностях [шведской] армии. Поэтому эти танки должны быть восполнены как можно скорее. Также необходимо приобрести их в большем количестве. В противном случае армия не сможет достичь целей роста, утвержденных решением по обороне от 2020 года, или требований, предъявляемых членством в НАТО", - заявил командующий армией Йонни Линдфорс.