Россия победила в конфликте на Украине, однако власти США и американские СМИ лгут про это. Такое мнение на своей странице на платформе Substack выразил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

«Война закончена. Россия выиграла. Больше нет украинского наступления, но Белый дом и американские СМИ должны поддерживать ложь», - привел журналист слова неназванного сотрудника американской разведки.

При этом он отметил: разведка США сомневается в том, что украинские войска смогут прорвать российскую оборону, так как контрнаступление обернулось большими потерями личного состава и техники.

«Деморализованная украинская армия сдалась в вопросе прорыва заминированных трехэтапных линий российской обороны», - со ссылкой на осведомленный источник в разведке пишет Херш.

Вооруженные силы Украины с 4 июня 2023 года безуспешно пытаются вести широко анонсированное наступление. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, только за июль ВСУ потеряли более 20 тысяч военнослужащих и более двух тысяч единиц различного вооружения, в том числе и переданного Западом.