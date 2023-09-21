ВМФ России получит фрегат «Адмирал Головко» в 2023 году

«Мы ожидаем в середине октября возвращение корабля [на ревизию] после государственных испытаний. От месяца до полутора займет проведение ревизии. В этом году корабль планируется к сдаче», — сказал он в кулуарах Международной выставки и конференции «Нева-2023».