Минобороны РФ рассказало об уничтожении ДРГ на острове Переяславский

Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили на острове Переяславский в Херсонской области диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) 126-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ .

"На херсонском направлении <...> на острове Переяславский уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа 126-й бригады территориальной обороны" - сказали в ведомстве.

По данным ведомства, на херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено более 45 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, а также гаубица М777 производства США.