Минобороны РФ заявило о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии наносилось поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Елизаветовка, Старомайорское, Новодонецкое Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Уничтожены до 110 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 3 пикапа", - сказали в ведомстве.