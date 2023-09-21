Канада утилизирует военную технику вопреки желаниям Украины

«67 из 140 единиц гусеничной легкой бронетехники припаркованы в ожидании окончательной утилизации или используются в качестве источника запасных частей для 73 машин, которые остаются в строю», — сообщил телеканал со ссылкой на Министерство национальной обороны Канады.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что данные бронемашины находятся в «плохом состоянии» и не могут отвечать конкретным интересам Украины.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Канаду в четверг, 21 сентября, и выступит с речью в парламенте страны утром 22 сентября. Отмечается, что это будет первый визит Зеленского в страну с начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине.