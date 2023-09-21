Губернатор Севастополя опроверг удары ВСУ по военной базе

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев в своем telegram-канале опроверг информацию об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской военной базе в городе. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение фейков.

В украинских telegram-каналах активно распространяется информация о том, что 20 сентября ВСУ якобы нанесли удар по воинской части в районе села Верхнесадовое под Севастополем. Однако губернатор заявил, что столбы дыма видны из-за сбитых украинских беспилотников.

«В результате работы средств ПВО в Верхнесадовом, по предварительным данным, упали сбитые БПЛА. Пострадавших нет. Есть небольшое возгорание травы», — написал Развожаев.