В Польше уточнили вопрос о поставках Киеву оружия

Власти Польши осуществляют поставки Украине только ранее согласованного вооружения, в том числе по подписанным польской оборонной промышленностью контрактам. Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, пишет ТАСС.

В Польше ранее заявили, что оказали Украине помощь с начала конфликта на сумму в три миллиарда евро. В нее вошли танки, истребители, беспилотники, ПВО, стрелковое оружие, боеприпасы и другие виды вооружений. При этом в последнее время отношения между Варшавой и Киевом резко осложнились из-за продуктового эмбарго.

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Накануне польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша перестала поставлять оружие Украине, потому что сама активно вооружается.

В свою очередь пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер уточнил, что поставки оружия все же ведутся.

«В контексте вопросов о поставках вооружений информирую, что Польша осуществляет только ранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения, в том числе вытекающие из заключенных с Украиной контрактов», - заявил он.

В частности, Мюллер пояснил, что существует «крупнейший после 1989 года заграничный контракт, подписанный польской оборонной промышленностью». Однако он не уточнил, о каком именно контракте идет речь.

При этом представитель правительства Польши обратил внимание на то, что в стране функционирует хаб международной помощи, через который ведутся поставки оружия Украине.

«Напоминаем, что в первые месяцы войны Польша поставила ключевые для обороны Украины танки, БТР, самолеты, боеприпасы», - заявил он.

В сентябре Еврокомиссия решила снять эмбарго на ввоз зерна с Украины в пять стран Восточной Европы, граничащих с ней. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши продлили запрет в одностороннем порядке. В результате Киев подал иски во Всемирную торговую организацию, а министр экономики Тарас Качка пригрозил странам ответными санкциями, в том числе запретом на ввоз продукции на Украину.