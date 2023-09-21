В Польше уточнили вопрос о поставках Киеву оружия

Власти Польши осуществляют поставки Украине только ранее согласованного вооружения. Об этом 21 сентября заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер , сообщает ТАСС со ссылкой на Польское агентство печати.

«В контексте вопросов о поставках вооружений информирую, что Польша осуществляет только ранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения, в том числе вытекающие из заключенных с Украиной контрактов», — отметил Мюллер.

Как писала «Парламентская газета», представители Чехии 19 сентября договорились с коллегами из Дании и Нидерландов о поставках Киеву очередных партий чешского вооружения на долгосрочной основе. Отмечается, что соответствующие поставки Прага будет осуществлять при финансовой поддержке Копенгагена и Амстердама. В первую очередь Чехия передаст Украине 15 модернизированных танков Т-72ЕА.