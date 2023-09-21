В брянском селе ввели режим ЧС после обстрела танка ВСУ

— Есть распоряжение о введении режима ЧС на территории Чаусовского сельского поселения. Мы ввели режим чрезвычайной ситуации, потому что в результате танковой атаки пострадало имущество юридических и физических лиц, — сказал он.

Такое решение было принято, чтобы в дальнейшем собственники пострадавших участков смогли бы подать заявление о проведении экспертизы в связи со случившемся. При этом, какое конкретно имущество пострадало в результате обстрела, еще неизвестно, передает РИА Новости.