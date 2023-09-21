В брянском селе ввели режим ЧС после обстрела танка ВСУ

Украинский танк обстрелял Чаусовское сельское поселение в Брянской области
Танк украинской армии обстрелял территорию Чаусовского сельского поселения Погарского района Брянской области. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщил глава районной администрации Сергей Цыганок.
— Есть распоряжение о введении режима ЧС на территории Чаусовского сельского поселения. Мы ввели режим чрезвычайной ситуации, потому что в результате танковой атаки пострадало имущество юридических и физических лиц, — сказал он.
Такое решение было принято, чтобы в дальнейшем собственники пострадавших участков смогли бы подать заявление о проведении экспертизы в связи со случившемся. При этом, какое конкретно имущество пострадало в результате обстрела, еще неизвестно, передает РИА Новости.
18 сентября в результате обстрела ВСУ населенного пункта Каменский Хутор в Брянской области пострадала местная жительница. Пенсионерка была оперативно доставлена в местную больницу, где врачи начали оказывать ей всю необходимую медицинскую помощь.