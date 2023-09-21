Финляндия может передать Киеву беспилотник с осколочными снарядами

Финская компания Insta разработала беспилотник Steel Eagle, несущий осколочно-фугасные боеприпасы, и может начать поставлять его Украине для компенсации нехватки снарядов. Об этом сообщил еженедельник Defense News.

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"Интерес [к беспилотнику] есть не только в Финляндии", - заявил изданию исполнительный директор оборонного подразделения Insta Тууре Лехторанта. Defense News отмечает, что финский БПЛА может удовлетворить потребности Киева в технологии "для борьбы с значительным количеством пехоты на открытой местности в условиях дефицита боеприпасов".

Как указано в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании, Steel Eagle сочетает в себе беспилотные технологии и запатентованное взрывное устройство.