Украину назвали лабораторией по изучению военных инноваций

«Есть вещи, которые неизбежно становятся понятными [лишь] во время боевых действий. Мы видели это, когда наши войска были в Ираке и Афганистане. Сколько инноваций появлялось, потому что они создавали определенные вещи, [военные] применяли их на поле боя и выясняли, какие изменения необходимо внести. И такой цикл очень важен. Очевидно, что Украина — это лаборатория для изучения военных инноваций [в западных интересах]», — сказала она.